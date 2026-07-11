Lo scorso 5 luglio, durante la partita tra Brasile e Norvegia al MetLife Stadium, il pubblico ha notato una donna tra gli spettatori che assomigliava molto a Erling Haaland. La persona in questione, identificata come la sorella del calciatore, era presente sugli spalti mentre Haaland disputava una delle sue prestazioni più note. La somiglianza tra lei e il giocatore ha attirato l’attenzione dei presenti, creando curiosità tra tifosi e media.

Mentre sul campo del MetLife Stadium in New Jersey, lo scorso 5 luglio, Erling Haaland firmava una delle sue prestazioni più spettacolari nel match Brasile-Norvegia, a catturare l'attenzione dei tifosi sugli spalti era sua sorella Gabrielle, intenta a fare il tifo per il campione. Impossibile infatti non notare la sorprendente somiglianza con Erling, tanto che alcuni l’hanno ribattezzata la "versione femminile" del bomber del Manchester City. Ecco chi è e cosa fa la 28enne, che tra le altre cose è anche una grande appassionata di calcio. Classe 1998 e sorella maggiore di Haaland, Gabrielle ha studiato lingue, scienze sociali ed economia e ora lavora nell'assistenza sanitaria in Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È la sorella o la sosia? L'incredibile somiglianza di Gabrielle con Erling Haaland

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