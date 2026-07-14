La minaccia di La Russa dopo la figuraccia sulle preferenze | Perché al Senato quel voto può cambiare – Il video

Su Twitter, Ignazio La Russa ha scritto che il voto alle preferenze al Senato potrebbe influenzare il risultato finale, riaccendendo le tensioni tra maggioranza e opposizioni. La dichiarazione segue la divisione emersa alla Camera sullo stesso tema. La frase ha generato reazioni politiche e ha riportato l’attenzione sulla questione delle preferenze nel sistema elettorale. La Russa ha utilizzato il social per sottolineare l’importanza del voto e la possibile incidenza sui risultati.

Bastano poche righe pubblicate sui social da Ignazio La Russa per riaccendere lo scontro tra maggioranza e opposizioni, dopo la spaccatura registrata alla Camera sul voto delle preferenze. Sui social, il presidente del Senato ha voluto ricordare, che il sistema bicamerale consente a Palazzo Madama di intervenire, anche puntualmente, su quanto approvato a Montecitorio, «con un voto favorevole che per il regolamento del Senato non consente sul punto il voto segreto e rende perciò palesi gli intendimenti dei singoli senatori». Un avviso a chi vuol intendere, soprattutto nella maggioranza, dove la caccia ai “traditori” è scattata un secondo dopo il voto che ha affossato l’emendamento sulle preferenze. 🔗 Leggi su Open.online

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