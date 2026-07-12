Dalle Falkland a Maradona Inghilterra-Argentina 40 anni dopo
Un match tra Inghilterra e Argentina si svolge a Miami, 12 luglio 2026, 40 anni dopo la finale dei Mondiali del 1986. La partita si gioca per la fase finale del torneo mondiale. La sfida si ripete, con le due nazionali di nuovo contrapposte, in un contesto che richiama la storica sfida di quattro decenni fa. La partita si tiene allo stadio con migliaia di tifosi presenti.
Miami, 12 luglio 2026 – Quarant’anni dopo, la storia torna sempre nello stesso punto. Inghilterra e Argentina di nuovo una di fronte all’altra. In palio c’è la finale dei Mondiali, certo, ma non solo. È in gioco l’orgoglio nazionale, la memoria, il senso di rivalsa. È una rivalità nata lontano dagli stadi e poi esplosa su un prato verde, dove per novanta minuti il pallone ha finito per raccontare guerre, ferite, identità. Da una parte l’Inghilterra, patria del football e di un impero che per secoli ha guardato il mondo dall’alto. Dall’altra l’Argentina, Paese passionale e irrequieto, capace di trasformare il calcio in religione, rifugio e vendetta. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Argentina vs Inghilterra '86: MARADONA salva IL SUO POPOLO
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Messico, 1986. L’ultima volta dell’Inghilterra all’Azteca vive ancora negli occhi di chiunque ami il calcio. Diego Maradona porta sulle spalle il peso dell’Argentina, la voglia di conquistare il tetto del mondo, l’ombra della guerra delle Falkland. E allora beffa gli in facebook
Quando si tratta delle Isole Falkland, sostieni la rivendicazione del Regno Unito o quella dell'Argentina? Perché? reddit