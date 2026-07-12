Dalle Falkland a Maradona Inghilterra-Argentina 40 anni dopo

Miami, 12 luglio 2026 – Quarant’anni dopo, la storia torna sempre nello stesso punto. Inghilterra e Argentina di nuovo una di fronte all’altra. In palio c’è la finale dei Mondiali, certo, ma non solo. È in gioco l’orgoglio nazionale, la memoria, il senso di rivalsa. È una rivalità nata lontano dagli stadi e poi esplosa su un prato verde, dove per novanta minuti il pallone ha finito per raccontare guerre, ferite, identità. Da una parte l’Inghilterra, patria del football e di un impero che per secoli ha guardato il mondo dall’alto. Dall’altra l’Argentina, Paese passionale e irrequieto, capace di trasformare il calcio in religione, rifugio e vendetta. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Argentina vs Inghilterra '86: MARADONA salva IL SUO POPOLO

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