La mamma di Martina Carbonaro al processo per il femminicidio | Dio perdona io non ci riesco Deve marcire in carcere

Notizia in breve

Fuori dal tribunale di Napoli, la madre di una quattordicenne uccisa da un ex ragazzo ha dichiarato di non riuscire a perdonare e di volerlo in carcere. La donna ha reagito alle scuse dell'uomo condannato per il femminicidio, affermando che lui rideva mentre le parlava. La scena si è svolta davanti al tribunale, dove si svolgeva il processo.