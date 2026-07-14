La mamma di Martina Carbonaro al processo per il femminicidio | Dio perdona io non ci riesco Deve marcire in carcere
Fuori dal tribunale di Napoli, la madre di una quattordicenne uccisa da un ex ragazzo ha dichiarato di non riuscire a perdonare e di volerlo in carcere. La donna ha reagito alle scuse dell'uomo condannato per il femminicidio, affermando che lui rideva mentre le parlava. La scena si è svolta davanti al tribunale, dove si svolgeva il processo.
Fuori dal tribunale di Napoli, Enza Cossentino replica alle scuse in aula di Alessio Tucci, l'assassino della figlia quattordicenne: "Rideva mentre le pronunciava". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caos al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro
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Dio può perdonare, io no. Non ci riesco. Lui ha detto quelle frasi perché gli hanno suggerito di dirle. Io l'ho guardato negli occhi, lui rideva mentre pronunciava quelle frasi. Così Enza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, ha risposto all'esterno del trib facebook
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