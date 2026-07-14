La mamma di Martina Carbonaro al processo per il femminicidio | Dio perdona io non ci riesco Deve marcire in carcere

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Fuori dal tribunale di Napoli, la madre di una quattordicenne uccisa da un ex ragazzo ha dichiarato di non riuscire a perdonare e di volerlo in carcere. La donna ha reagito alle scuse dell'uomo condannato per il femminicidio, affermando che lui rideva mentre le parlava. La scena si è svolta davanti al tribunale, dove si svolgeva il processo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fuori dal tribunale di Napoli, Enza Cossentino replica alle scuse in aula di Alessio Tucci, l'assassino della figlia quattordicenne: "Rideva mentre le pronunciava". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caos al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro

Video Caos al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro

Notizie e thread social correlati

Femminicidio Martina Carbonaro, muore il suo cagnolino nel giorno del processo: “Lotteremo anche per te”Nel giorno del processo, il cagnolino di Martina Carbonaro, un bulldog francese di soli quattro anni, è morto.

“Ti taglio la testa”: tensione in aula alla prima udienza per il femminicidio di Martina CarbonaroIn aula si è registrata tensione durante la prima udienza relativa al caso di femminicidio di una ragazza di 14 anni, avvenuto ad Afragola circa un...

Temi più discussi: Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro: perseguita una 17enne per mesi, arrestato 23enne; Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro, preso stalker a Casoria; Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro, arrestato 23enne; Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro, arrestato 23enne a Casoria dopo minacce a una minore.

martina carbonaro la mamma di martinaLa mamma di Martina Carbonaro al processo per il femminicidio: Dio perdona, io non ci riesco. Deve marcire in carcereFuori dal tribunale di Napoli, Enza Cossentino replica alle scuse in aula di Alessio Tucci, l'assassino della figlia quattordicenne: Rideva mentre ... fanpage.it

martina carbonaro la mamma di martinaOmicidio di Martina Carbonaro, l’ex Alessio Tucci: Chiedo scusaIl ventenne reo confesso in aula: Per me è un incubo. La mamma della vittima in lacrime. La ricostruzione: quattro colpi, l’ultimo fatale. rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web