Femminicidio Martina Carbonaro muore il suo cagnolino nel giorno del processo | Lotteremo anche per te
Nel giorno del processo, il cagnolino di Martina Carbonaro, un bulldog francese di soli quattro anni, è morto. La madre di Martina ha annunciato la notizia, aggiungendo che continueranno a lottare anche per il suo animale. La notizia ha attirato l’attenzione sul caso di femminicidio, che vede coinvolta la vittima e la sua famiglia. La morte del cane si è verificata mentre si svolgevano le udienze legali relative alla vicenda.
Il bulldog francese aveva solo 4 anni: lo ha annunciato Enza Cossentino, madre di Martina. "Lotteremo anche per te". Prossima udienza del processo il 26 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il suo ex verso il processo: cade l'aggravante della crudeltà
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