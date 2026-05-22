Femminicidio Martina Carbonaro muore il suo cagnolino nel giorno del processo | Lotteremo anche per te

Nel giorno del processo, il cagnolino di Martina Carbonaro, un bulldog francese di soli quattro anni, è morto. La madre di Martina ha annunciato la notizia, aggiungendo che continueranno a lottare anche per il suo animale. La notizia ha attirato l’attenzione sul caso di femminicidio, che vede coinvolta la vittima e la sua famiglia. La morte del cane si è verificata mentre si svolgevano le udienze legali relative alla vicenda.

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