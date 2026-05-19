Ti taglio la testa | tensione in aula alla prima udienza per il femminicidio di Martina Carbonaro

In aula si è registrata tensione durante la prima udienza relativa al caso di femminicidio di una ragazza di 14 anni, avvenuto ad Afragola circa un anno fa. La discussione si è svolta senza interruzioni, mentre alcune frasi minacciose sono state rivolte durante l’udienza. Nessuna decisione è stata presa in questa fase preliminare. La procura ha presentato i documenti e ascoltato le testimonianze, senza ulteriori sviluppi immediati. La corte ha stabilito la prossima data per l’udienza successiva.

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