Ti taglio la testa | tensione in aula alla prima udienza per il femminicidio di Martina Carbonaro
In aula si è registrata tensione durante la prima udienza relativa al caso di femminicidio di una ragazza di 14 anni, avvenuto ad Afragola circa un anno fa. La discussione si è svolta senza interruzioni, mentre alcune frasi minacciose sono state rivolte durante l’udienza. Nessuna decisione è stata presa in questa fase preliminare. La procura ha presentato i documenti e ascoltato le testimonianze, senza ulteriori sviluppi immediati. La corte ha stabilito la prossima data per l’udienza successiva.
Tensione in aula nella prima udienza del femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola un anno fa. La madre chiede fine pena mai per l'ex. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Most Incredible Ice Food You'll Ever See!
Sullo stesso argomento
Femminicidio Martina Carbonaro, oggi al via il processo: tensione e insulti in aulaA quasi dodici mesi dall’omicidio che sconvolse Afragola, si apre oggi davanti alla Corte di Assise il processo per la morte di Martina Carbonaro, la...
Martina Carbonaro, la studentessa uccisa dall?ex. Fissata la prima udienza: il 2 aprile in aula Alessio TucciSi terrà il prossimo due aprile dinanzi al gup Sordetti del Tribunale di Aversa la prima udienza del processo sull’omicidio di Martina Carbonaro.
Femminicidio di Martina Carbonaro, oggi al via il processo a NapoliÈ stata fissata per oggi, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a co ... tg24.sky.it
Ti taglio la testa: tensione in aula alla prima udienza per il femminicidio di Martina CarbonaroTensione in aula nella prima udienza del femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola un anno fa. La madre chiede fine pena mai per l’ex. Leggi le notizie prima degli altri. Porta ... fanpage.it