Achille Lauro è stato nominato nuovo direttore creativo di Dondup. La sua prima collezione verrà presentata durante la sfilata a San Siro. La scelta ha suscitato discussioni riguardo alle strategie di marketing dell'azienda. La sfilata è programmata per essere il primo evento pubblico sotto la sua direzione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali collaborazioni o linee di prodotto specifiche. La presentazione si svolgerà in un contesto di grande visibilità.

Marketing intelligente? E' questa la domanda che molti si stanno ponendo a proposito della nuova direzione creativa di Dondup affidata ad Achille Lauro La musica si mescola con la moda e fa la magia. Lauro De Marinis, in arteAchille Lauro, sta vivendo un periodo della vita tutto rose e fiori: primala presentazione del nuovo brano “Comuni immortali” nella sua amata Roma, alla Fontana di Trevie ora una notizia che lascia tutti spiazzati.Il cantautore è il nuovo direttore creativo di Dondup. Lauro si mostra particolarmente entusiasta di essere a capo dell’Ufficio Stile della Maison. L’artista sceglierà le collezioni donna, uomo e accessori: insomma un sogno che diventa realtà soprattutto perchè Achille avrà modo di esprimere la creatività in un mondo che da sempre lo appassiona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: a San Siro sfilerà la sua prima collezione

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Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: la prima sfilata a San Siro

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