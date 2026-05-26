Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup | a San Siro sfilerà la sua prima collezione

Da ildifforme.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Achille Lauro è stato nominato nuovo direttore creativo di Dondup. La sua prima collezione verrà presentata durante la sfilata a San Siro. La scelta ha suscitato discussioni riguardo alle strategie di marketing dell'azienda. La sfilata è programmata per essere il primo evento pubblico sotto la sua direzione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali collaborazioni o linee di prodotto specifiche. La presentazione si svolgerà in un contesto di grande visibilità.

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Marketing intelligente? E' questa la domanda che molti si stanno ponendo a proposito della nuova direzione creativa di Dondup affidata ad Achille Lauro La musica si mescola con la moda e fa la magia. Lauro De Marinis, in arteAchille Lauro, sta vivendo un periodo della vita tutto rose e fiori: primala presentazione del nuovo brano “Comuni immortali” nella sua amata Roma, alla Fontana di Trevie ora una notizia che lascia tutti spiazzati.Il cantautore è il nuovo direttore creativo di Dondup. Lauro si mostra particolarmente entusiasta di essere a capo dell’Ufficio Stile della Maison. L’artista sceglierà le collezioni donna, uomo e accessori: insomma un sogno che diventa realtà soprattutto perchè Achille avrà modo di esprimere la creatività in un mondo che da sempre lo appassiona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: la prima sfilata a San Siro

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achille lauro achille lauro è ilAchille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: L’eleganza è un’attitudineROMA – Achille Lauro ha assunto il ruolo di direttore creativo di Dondup. A rendorlo noto è lo stesso brand di moda che annuncia anche la data di uscita della prima capsule collection del cantautore. dire.it

achille lauro achille lauro è ilAchille Lauro è il nuovo direttore creativo di Dondup: La mia forza è essere guidato dalla passioneAchille Lauro inizierà una nuova fase della propria carriera, con l'assunzione del ruolo di direttore creativo di Dondup. Guiderà l'Ufficio Stile. ildigitale.it

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