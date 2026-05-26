Achille Lauro conquista la moda | è il nuovo direttore creativo di Dondup

Achille Lauro, all'anagrafe Lauro De Marinis, è stato annunciato come nuovo direttore creativo di Dondup. La sua firma compare ora nelle collezioni del marchio, segnando un cambio di direzione stilistica. La notizia è stata resa nota a Milano, dove si è tenuta la presentazione ufficiale. Lauro assume il ruolo con l’obiettivo di portare un nuovo stile alla linea di abbigliamento.

Milano, 26 maggio 2026 – C’è la firma di Lauro De Marinis, noto al pubblico come Achille Lauro, sul nuovo corso di Dondup. L'artista sigla il suo ingresso definitivo nel fashion system ereditando la direzione creativa del marchio marchigiano, che dal 1999 scrive la sua storia a partire dal distretto di Fossombrone. Non si tratterà della semplice collaborazione di un testimonial, ma di un impegno strutturale e a lungo termine: l'artista prenderà infatti in mano le redini dell'Ufficio Stile, con il compito di ridisegnare la visione estetica e il posizionamento del brand attraverso tutte le sue collezioni. Il debutto a San Siro. La prima prova di questo nuovo corso è già dietro l'angolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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