Una maison di moda lancia due nuove fragranze, dedicate a donna e uomo, che rievocano le creazioni del 1991, rivisitate in chiave moderna. Dopo sei anni, il marchio torna a proporre un prodotto nel settore olfattivo con Vendetta, una fragranza che riprende un nome storico e lo presenta nel contesto del lusso attuale. La presentazione segna l’avvio di una nuova fase per la linea beauty dell’azienda.

V alentino Beauty rompe un digiuno olfattivo lungo sei anni e inaugura una nuova era con il debutto di Vendetta, omaggiando un nome d’archivio del 1991 per proiettarlo nel lusso contemporaneo. I protagonisti scelti da Alessandro Michele per questa operazione nostalgia in chiave ultra-moderna, sono Dakota Johnson e Alexander Skarsgård, ritratti nei colori saturi (e nelle pose sentimentali) di Inez & Vinoodh. Dakota Johnson, la musa contemporanea del nuovo Valentino X I volti della nuova Vendetta di Valentino. Lui svedese, biondo, quasi cinquantenne (il prossimo 25 agosto). Lei americana, bruna, 37 anni a ottobre. I due testimonial delle nuove fragranze Vendetta sono due antipodi assoluti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La maison apre la sua nuova era beauty con il rilancio di due fragranze per lei e per lui che omaggiano le creazioni del 1991. In chiave squisitamente contemporanea

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