Fragranze che profumano di cosmetici | il trend è l' eau de beauty-case conquista anche Huda Beauty

Da vanityfair.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fragranze «cosmetiche», emozioni private Parliamo di vere e proprie emozioni olfattive rimaste impresse nei ricordi, e sempre più sono oggi le eau de toilette che cercano di farcele riaffiorare. Profumi che sanno di cipria, skincare, polveri, insomma che non vogliono imitare la natura ma la vanità. Ricreare l’odore dei rossetti e delle ciprie di un tempo è, del resto, un’ispirazione frequente per i nasi che creano fragranze che in tal senso sono un inno alla femminilità. Il “farsi bella” è l’ispirazione dietro ad alcuni jus, suggestione romantica che fa leva soprattutto sui ricordi di ognuno, come dicevamo. «Le fragranze “cosmetiche” sono profumi che odorano di gesti intimi, una crema appena stesa, una cipria compatta, il rossetto nella borsetta, il talco dopo la doccia, il burro corpo, la pelle pulita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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