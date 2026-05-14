Lei ricoprì la sua auto con le chat del tradimento lui finisce ai domiciliari | le minacce di morte e la controdenuncia di lui

A fine marzo, un uomo è diventato protagonista sui social dopo aver coperto la propria auto con screenshot di conversazioni private e la scritta «traditore» in grande evidenza. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, portando a un procedimento giudiziario. Dopo le accuse di minacce di morte rivolte all’uomo, è stato disposto il suo arresto domiciliare con braccialetto elettronico. La donna coinvolta ha presentato una controdenuncia, mentre proseguono le indagini sul caso.

L’uomo che a fine marzo aveva fatto il giro dei social per via dell’auto ricoperta di screenshot di conversazioni con la presunta amante e dalla scritta «traditore» a caratteri cubitali è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Si tratta Saverio Verrascina, un 40enne di Altamura, in provincia di Bari, e residente nella vicina Gravina, accusato di stalking nei confronti dell’ex convivente, sua coetanea. Le immagini della vettura erano diventate virali sui social, con il caso finito anche nelle trasmissioni Tv del pomeriggio, dove l’uomo ha provato a negare tutte le accuse della fidanzata. Compresi i vocali, frutto secondo lui di un hackeraggio del telefono. 🔗 Leggi su Open.online

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