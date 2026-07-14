la legge elettorale divide la sinistra

Notizia in breve

Oltre 200 emendamenti sono stati depositati sulla nuova legge elettorale, che sarà discussa oggi pomeriggio alle 14 alla Camera. La proposta di riforma ha generato un intenso dibattito tra gli esponenti politici di sinistra, con numerose proposte di modifica presentate in breve tempo. La discussione si preannuncia lunga e articolata, con le forze politiche divise su vari aspetti del testo.