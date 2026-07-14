La legge elettorale divide la sinistra
Oltre 200 emendamenti sono stati depositati sulla nuova legge elettorale, che sarà discussa oggi pomeriggio alle 14 alla Camera. La proposta di riforma ha generato un intenso dibattito tra gli esponenti politici di sinistra, con numerose proposte di modifica presentate in breve tempo. La discussione si preannuncia lunga e articolata, con le forze politiche divise su vari aspetti del testo.
Sono oltre 200 gli emendamenti depositati sulla riforma della legge elettorale, che approderà, nel pomeriggio, precisamente alle 14, alla Camera. Prima del via ai lavori, sin dalle prime ore del mattino, maggioranza e minoranza si confronteranno in una serie di riunioni per tentare di superare le divergenze emerse negli ultimi giorni, a partire dalla questione “preferenze”. Fratelli d'Italia, insieme a Noi Moderati e Unione di Centro, propone di mantenere il capolista bloccato, introducendo però la possibilità per gli elettori di indicare fino a tre preferenze tra i candidati della stessa compagine. L'indicazione verrebbe espressa segnando il nominativo scelto sulla scheda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
70 seggi alla coalizione vincente — la nuova legge elettorale divide lItalia
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