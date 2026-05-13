Legge elettorale Meloni spera nel dialogo Ma a sinistra è un ’niet’

Il dibattito sulla legge elettorale si riaccende con l'invito da parte dei rappresentanti del centrodestra a discutere una possibile riforma. Tuttavia, a sinistra la risposta è stata netta, con il blocco totale alle trattative. Non sono state avanzate proposte alternative e il rifiuto è stato espresso senza tentennamenti, rafforzando la posizione di chi si oppone a qualsiasi modifica in questa fase.

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La trappola non è scattata. Di fronte all’invito ufficiale dei capigruppo di centrodestra per intavolare la riforma elettorale, il campo largo – Italia viva inclusa – non ha esitato un istante: giammai. La premier sperava di stanarli sul terreno della governabilità, accusandoli di "tifare per il pareggio", ma i vertici del centrosinistra covano un’altra certezza. Sondaggi alla mano, sono convinti di poter battere il governo sia con le regole attuali del Rosatellum, sia accettando il nuovo schema imposto dalla destra. Una sicurezza che ha cementato il rifiuto, liquidato con una pioggia di no: "Proposta surreale", "abboccamento poco convincente", "si discuta in commissione".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Legge elettorale. Meloni spera nel dialogo. Ma a sinistra è un ’niet’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Donzelli (FdI): “Legge elettorale, dialogo aperto con l’opposizione Ma no all’ostruzionismo per perdere tempo”Roma – In Parlamento ci sarà un emendamento per introdurre le preferenze nella legge elettorale. Legge elettorale, Tajani: “Disponibili al confronto con le opposizioni, ma serve dialogo reale”ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del governo sulla riforma elettorale Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la disponibilità della... Argomenti più discussi: Legge elettorale. Meloni spera nel dialogo. Ma a sinistra è un ’niet’; Sulla legge elettorale manipolazioni politiche; La Giornata Parlamentare. Legge elettorale, ddl violenza sessuale, il campo largo alla prova delle amministrative; La non vittoria | Schlein è certa di vincere, ma non abbastanza da poter governare. Nuova legge elettorale, governo apre a confronto. Tajani: Opposizione dica cosa vuoleLeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, governo propone tavolo a opposizioni. Pd: No condizioni per dialogo ... tg24.sky.it