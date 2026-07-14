Tutte le amichevoli estive della Juventus saranno trasmesse gratuitamente in streaming. Per seguire le sfide, è necessario registrarsi sulla piattaforma ufficiale del club. L’iniziativa riguarda le partite del pre-campionato e permette ai tifosi di seguire le sfide senza costi. La Juventus ha annunciato questa modalità di visione gratuita in vista dell’inizio della nuova stagione.

di Luca Fioretti Tutte le sfide del pre-campionato della Juve saranno trasmesse in streaming gratuito: basta registrarsi sulla piattaforma ufficiale. La Juventus fa un grandissimo regalo a tutto il popolo bianconero in vista dell’imminente inizio della nuova stagione sportiva. Il club ha infatti ufficializzato che tutte le amichevoli del pre-campionato della prima squadra maschile saranno visibili in modo completamente gratuito. Per assistere ai test estivi in programma tra i mesi di luglio e agosto non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento televisivo: basterà semplicemente effettuare la registrazione sul sito Juventus.com per accedere alla diretta streaming dei match, fruibile comodamente sia da pc che tramite l’applicazione ufficiale della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve fa un regalo ai suoi tifosi: tutte le amichevoli di queste estate disponibili gratuitamente! Ecco come

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un 2-0 contro la Juventus, unica gioia di questa stagione!

Notizie e thread social correlati

Atalanta, niente tifosi in Europa quest’estate: stop alle trasferte per le amichevoliNessun tifoso ospite potrà seguire le amichevoli estive in Europa contro Feyenoord e Schalke 04.

Amichevoli Estive Juventus 2026, tutte le amichevoli gratis in streaming su sito e appLa Juventus trasmetterà gratuitamente tutte le amichevoli del precampionato 2026-27 su Juventus.

Temi più discussi: Besiktas, che regalo per Italiano: è fatta per Leandro Trossard dall'Arsenal; Calcio - Addio all'ex bomber del Mantova Gegè Di Giacomo: suo il gol-beffa all'Inter che regalò lo scudetto alla Juve; Calciomercato Juventus h24 - Si rivede Vlahovic! Kolo, saga infinita. Conferme sullo scambio Gatti-Lobotka. Massara ridisegna l'area sportiva; Juventus Women, ufficiale un nuovo prestito per Sciabica: dove giocherà.

Altro nome altro regalo, ve l' ho detto, attenzione a farvi vedere mentre fate giardinaggio con i guanti indossati che la Juve potrebbe farci un pensierino x.com

Masitto sulla Fiorentina: Vanoli ha fatto un miracolo. La vittoria con la Juve un regalo ai tifosiCristiano Masitto torna a parlare di Firenze, una piazza che conosce bene e alla quale resta legato da un ricordo speciale: il primo storico gol della Florentia Viola dopo il fallimento del vecchio ... tuttomercatoweb.com

La Juve aspetta un regalo dall'Inter e mette il Milan nel mirino: il treno Champions passa da quiNell’epoca calcistica in cui la Juve deve profondere massimi sforzi per obiettivi minimi, può capitare anche questo: Spalletti e squadra stasera davanti alla televisione per fare il tifo per l’Inter. tuttosport.com