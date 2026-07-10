Atalanta niente tifosi in Europa quest’estate | stop alle trasferte per le amichevoli

Nessun tifoso ospite potrà seguire le amichevoli estive in Europa contro Feyenoord e Schalke 04. L’Atalanta ha annunciato questa decisione giovedì 9 luglio, dopo aver ricevuto indicazioni dalle autorità competenti. La restrizione riguarda le trasferte della squadra in occasione delle partite di preparazione pre-campionato. La società ha comunicato che non saranno consentiti accessi ai tifosi in trasferta per questi incontri.

Niente tifosi ospiti nelle amichevoli estive europee contro Feyenoord e Schalke 04. Lo ha comunicato l’Atalanta nel pomeriggio di giovedì 9 luglio sul proprio sito ufficiale, dopo aver recepito l’indicazione dalle autorità. “Atalanta BC informa i propri sostenitori che, in occasione delle amichevoli contro Feyenoord e Schalke 04, non sarà prevista la presenza di tifoserie ospiti. Tale indicazione esula dalla volontà delle società coinvolte, che si attengono alle disposizioni ricevute” scrive il club nerazzurro. I due match sono in programma domenica 2 e sabato 8 agosto, rispettivamente al De Kuip di Rotterdam e alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen: al momento degli annunci, la stessa società non aveva diffuso specifiche informazioni relativamente ai biglietti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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