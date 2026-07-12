Mariano Rajoy ha commentato la partita di semifinale tra Francia e Spagna, affermando che la Francia è “senza calciatori francesi”. La dichiarazione ha suscitato reazioni, con il presidente del governo spagnolo che ha risposto negando accuse di razzismo, dichiarando che non si tratta di atteggiamenti discriminatori. La frase di Rajoy ha generato polemiche nel paese iberico, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle reazioni ufficiali o sulle conseguenze di queste dichiarazioni.

L’ex premier spagnolo di destra, Mariano Rajoy, nel commentare la partita di semifinale tra Francia e Spagna, ieri si era lasciato andare a una frase che ha sollevato un polverone, nel paese iberico. Rajoy dopo aver riconosciuto che la Francia “è stata due volte campione del mondo e finalista nell’ultima edizione”, che “ha vinto tutte le partite disputate in questo Mondiale” e che occupa “la prima posizione del ranking FIFA”, aveva aggiunto: “Ha, inoltre, una rosa di altissimo livello. Beninteso, senza calciatori francesi” ( video ). Un riferimento ironico alla presenza di tanti calciatori francesi di origine africana, pur avendo la nazionalità transalpina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “La Francia è senza calciatori francesi”. Rajoy ironizza, Sanchez si indigna: “Non siamo razzisti…”

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