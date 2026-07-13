L'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy è stato accusato di razzismo dopo aver descritto la squadra francese dei Mondiali come una “nazionale senza francesi”, riferendosi ai numerosi giocatori con origini africane presenti nella rosa. La frase è stata pronunciata in relazione alla semifinale contro la Spagna. La dichiarazione ha suscitato polemiche e controversie sui social e tra gli addetti ai lavori.

È bufera sull’ex primo ministro della Spagna Mariano Rajoy, accusato di razzismo per aver definito la Francia, avversaria delle Furie Rosse nella semifinale dei Mondiali, una “nazionale senza francesi”, in riferimento ai tanti calciatori con origini africane presenti nella rosa. Come riportato dai principali media francesi e spagnoli, durissime le reazioni a partire dal governo francese che ha definito le dichiarazioni dell’ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy “ assolutamente inaccettabili ” e “ aberranti “. “Se tale affermazione è vera, è assolutamente inaccettabile. Non rispecchia in alcun modo ciò che la Francia rappresenta”, ha dichiarato il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez in un’intervista a BMF TV. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026: “La Francia è una nazionale senza francesi”, ex premier spagnolo Rajoy accusato di razzismo

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