Il 14 luglio in Francia si è svolta una parata militare a Parigi con circa 7.000 soldati schierati lungo gli Champs-Élysées. Prima dello spettacolo, il rombo degli Alphajet ha attraversato il cielo, seguito dalle scie tricolori che hanno disegnato il tricolore nel cielo. Sotto un sole molto caldo, migliaia di persone hanno sollevato i telefoni per filmare e fotografare la sfilata.

Il rombo degli Alphajet arriva prima delle scie tricolori. Sugli Champs-Élysées, sotto un sole rovente, migliaia di telefoni si alzano per riprendere la scena. È il 14 luglio, la festa nazionale che ricorda la presa della Bastiglia e celebra l’identità repubblicana francese. Quest’anno, però, il rito assume i contorni di una prova di forza. La Patrouille de France apre la parata, seguita da due caccia Mirage 2000 con a bordo copiloti ucraini addestrati in Francia. È l’immagine scelta dal presidente Emmanuel Macron per il suo ultimo 14 luglio da “comandante in capo”. Quasi 6.700 militari, 98 aerei, 31 elicotteri e 315 veicoli attraversano il cuore di Parigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Francia celebra il 14 luglio più imponente degli ultimi anni: a Parigi parata con quasi 7mila militari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali, la Francia batte il Marocco ed è in semifinale: a Parigi scoppia la festa

Notizie e thread social correlati

La Francia applaude Zelensky. Anche Mattarella alla parata per il 14 luglioA Parigi si sono svolti i festeggiamenti per il 14 luglio, con una parata militare a cui ha partecipato anche il presidente del paese.

Francia, le prove della parata del 14 luglio sugli Champs ElyseesCentinaia di membri delle forze armate e allievi militari hanno partecipato a una sfilata di prova lungo gli Champs Élysées.

Temi più discussi: Presa della Bastiglia, 14 luglio Festa nazionale in Francia. FOTO; La Francia celebra il 14 luglio, ma la Spagna vuole rovinarle la festa; 14 luglio in Francia, perché quest'anno la festa è diversa e anticipata; Parigi, spettacolo di droni e fuochi d'artificio per la Festa Nazionale: perché quest'anno è stato anticipato.

La Francia celebra il 14 luglio, ma la Spagna vuole rovinarle la festaLa Francia celebra il 14 luglio, ma la Spagna vuole rovinarle la festa Dalla Festa Nazionale francese alla supremazia recente della Roja: tutti i numeri e le curiosità di una sfida che profuma di fina ... laregione.ch

#FifaWorldCup #Philadelphia tra #Mondiali e celebrazioni per i 250anni della Dichiarazione d’Indipendenza firmata proprio qui. I festeggiamenti sulla celebre scalinata di #RockyBalboa. Qui si giocherà l'ottavo di finale Paraguay-Francia. L’inviato Diego Ca x.com

Per la prima volta, la Francia giocherà il 14 luglio: durante la ricorrenza della presa della BastigliaLa Francia scenderà in campo oggi, 14 luglio, per la prima volta nella storia per affrontare la Spagna nella semifinale dei Mondiali. msn.com

Hai sentito anche tu la voce di Rajamouli in questo film? reddit