la francia applaude zelensky anche mattarella alla parata per il 14 luglio

A Parigi si sono svolti i festeggiamenti per il 14 luglio, con una parata militare a cui ha partecipato anche il presidente del paese. Durante l'evento, il leader ucraino è stato accolto con applausi, mentre il presidente di un altro paese ha assistito alla cerimonia. La sera si sono tenuti fuochi d'artificio per commemorare il settantesimo anniversario di un importante gemellaggio tra le due capitali europee. La giornata ha visto anche la partecipazione di altre autorità straniere.

Una giornata piena di festeggiamenti e ricordi per la Francia. A Parigi, ieri sera prima i fuochi d'artificio per il settantesimo anniversario dello storico gemellaggio tra Parigi e Roma, uno tra i gesti fondativi della costruzione europea dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. Poi tutto pronto nella capitale per la tradizionale parata militare sugli Champs-Elysées del 14 luglio, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al "risveglio strategico europeo". Una trentina di capi di Stato e di governo sono in tribuna, tra cui il presidente ucraino Volodyrmyr Zelensky (è giunto tra gli applausi a Place de la Concorde) e il presidente italiano, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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