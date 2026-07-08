Centinaia di membri delle forze armate e allievi militari hanno partecipato a una sfilata di prova lungo gli Champs Élysées. Questa rappresentazione si è svolta durante la prima giornata di preparativi per la parata del 14 luglio. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto alla consueta organizzazione dell’evento. La manifestazione ha coinvolto diverse unità militari, che hanno percorso la via principale della capitale francese. Le prove sono state effettuate in vista della tradizionale celebrazione nazionale.

Centinaia di membri delle forze armate e allievi militari hanno sfilato lungo gli Champs Élysées durante la prima giornata di prove per la parata del 14 luglio. Quest’anno, alle celebrazioni del 14 luglio, saranno rappresentate truppe provenienti dall’Ucraina e dai trentacinque Paesi della “Coalizione dei Volenterosi” – l’iniziativa lanciata da Francia e Regno Unito nel febbraio 2025 per contribuire a garantire una pace duratura in Ucraina dopo la fine delle ostilità. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, le prove della parata del 14 luglio sugli Champs Elysees

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Le 14 juillet, ce nest pas seulement marcher sur les Champs-Élysées

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