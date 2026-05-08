Ucraina Zelensky avverte gli alleati di Mosca | Non andate alla parata del 9 maggio
Il presidente ucraino ha invitato gli alleati a non partecipare alla parata del 9 maggio, sottolineando che questa manifestazione potrebbe essere utilizzata come occasione per scopi militari o di propaganda. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente tra l’Ucraina e la Russia, con un richiamo a evitare simboli o eventi che possano rafforzare le azioni militari di Mosca. Nessun dettaglio sulle conseguenze o sui piani futuri è stato fornito.
(LaPresse) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un avvertimento ai Paesi alleati della Russia invitandoli a non partecipare alla parata per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale prevista il 9 maggio a Mosca, mentre il Cremlino ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale per la giornata. “In questi giorni abbiamo ricevuto messaggi da alcuni Stati vicini alla Russia secondo cui i loro rappresentanti intendono essere a Mosca. È un desiderio strano in un momento come questo. Non lo raccomandiamo”, ha dichiarato Zelensky in un discorso pubblicato sui social. Il presidente ucraino ha accusato Mosca di utilizzare la...🔗 Leggi su Lapresse.it
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