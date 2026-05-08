Ucraina Zelensky avverte gli alleati di Mosca | Non andate alla parata del 9 maggio

Il presidente ucraino ha invitato gli alleati a non partecipare alla parata del 9 maggio, sottolineando che questa manifestazione potrebbe essere utilizzata come occasione per scopi militari o di propaganda. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente tra l’Ucraina e la Russia, con un richiamo a evitare simboli o eventi che possano rafforzare le azioni militari di Mosca. Nessun dettaglio sulle conseguenze o sui piani futuri è stato fornito.

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(LaPresse) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un avvertimento ai Paesi alleati della Russia invitandoli a non partecipare alla parata per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale prevista il 9 maggio a Mosca, mentre il Cremlino ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale per la giornata. “In questi giorni abbiamo ricevuto messaggi da alcuni Stati vicini alla Russia secondo cui i loro rappresentanti intendono essere a Mosca. È un desiderio strano in un momento come questo. Non lo raccomandiamo”, ha dichiarato Zelensky in un discorso pubblicato sui social. Il presidente ucraino ha accusato Mosca di utilizzare la...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky avverte gli alleati di Mosca: “Non andate alla parata del 9 maggio” Notizie correlate Zelensky: ‘sconsigliamo ai Paesi alleati della Russia di partecipare alla parata del 9 maggio’Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito i paesi alleati della Russia di non partecipare alla parata della vittoria nella Seconda Guerra... Zelensky: ‘Mosca senza veicoli militari per la parata del 9 maggio’“La Russia ha annunciato che la parata del 9 maggio a Mosca si svolgerà senza mezzi militari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ucraina, Zelensky avverte gli alleati di Mosca: Non andate alla parata del 9 maggio; Zelensky a colloquio con Fico: sosterrà ingresso dell'Ucraina nell'Ue; Allarme di Zelensky: Attività insolita al confine con la Bielorussia. Se necessario interverremo; Vertice in Armenia, Zelensky avverte: Estate decisiva per Putin. Zelensky avverte gli alleati di Mosca: Non partecipate alla parata del 9 maggioIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un duro monito ai Paesi alleati della Russia in vista della tradizionale parata del 9 maggio a Mosca, organizzata per celebrare la vittoria sovieti ... online-news.it Ucraina, entra in vigore la tregua proclamata dalla Russia ma viene subito violata. Zelensky: Risponderemo con la stessa moneta anche oggiLa Russia minaccia Kiev di massicci bombardamenti se colpirà le celebrazioni a Mosca della vittoria sul nazismo ... tg.la7.it UCRAINA | Zelensky: "Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta. Nella scorsa notte oltre 140 attacchi di Mosca, 850 droni". #ANSA facebook Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 264 droni ucraini Intercettati in diverse regioni, tra cui quella di Mosca #Ucraina #Russia #Guerra x.com