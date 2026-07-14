La fortuna si ferma al Cucciolo Vinto un 5 al Superenalotto

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non sapevano niente. Quando siamo entrati per scattare la classica foto di rito con la cifra della vincita, i titolari del tabacchino "il Cucciolo" che si affaccia sulla Tosco Romagnola a Fornacette sono subito corsi a controllare se era vero. Un rapido controllo e sì, dal computer arriva la conferma: un fortunato o una fortunata ha vinto 11.266,70 euro facendo ‘5’ al Superenalotto nel concorso di venerdì scorso 10 luglio. Ancora la persona che si è aggiudicata la vincita non era passata a ritirare il gruzzeletto. Così siamo stati noi a comunicare la vincita alla ricevitoria gestita da 15 anni da Monica Bertelli. "Una cifra simile qui non era mai stata vinta, almeno da quando ci siamo noi – dicono i gestori del tabacchino – quando siamo arrivati, nel 2011, vennero vinti circa 5mila euro sempre al Superenalotto, poi niente più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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