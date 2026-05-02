Ruota della Fortuna la torinese Deborah Adamini non si ferma più | ecco quanto ha vinto

Deborah Adamini, 35 anni, imprenditrice di Villafranca Piemonte nel settore dei pavimenti e rivestimenti, sta ottenendo importanti risultati nella sua attività. Da otto anni guida l’azienda di famiglia e recentemente ha avuto un successo significativo, che ha portato a un grande guadagno. La sua partecipazione a un quiz televisivo ha attirato l’attenzione, con un risultato che ha superato le aspettative.

"Perché ricordatevi: la ruota gira.e prima o poi gira per tutti!" La Ruota della Fortuna per Deborah Adamini, 35enne imprenditrice di Villafranca Piemonte, nel settore di pavimenti e rivestimenti, che da otto anni guida l'azienda di famiglia, sta girando alla grande. A seguirla in questa.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un nuovo campione dal torinese a La Ruota della Fortuna: quanto ha vinto Marco Spatari Leggi anche: Cambio di programmazione Mediaset, Grande Fratello Vip si sposta e La Ruota della Fortuna si ferma: ecco quando e perché Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Abigail Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ritrova il concorrente che ha fatto la storia con Mike Bongiorno. E Samira Lui si inchina: Gloria eterna; La ruota della fortuna: Venerdì 1 maggio Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stravolto da Samira Lui in versione sposa: Sono già andata. La Ruota della Fortuna, dedica da brividi di Gerry Scotti e Samira Lui: La nostra famiglia, ma la serata finisce malissimoIn occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio 2026, Gerry Scotti e Samira Lui hanno fatto una dedica a tutti i collaboratori de La Ruota della Fortuna ... libero.it La Ruota Della Fortuna, puntata 1 Maggio : ecco quanto ha vinto il campioneNuovo appuntamento con La ruota della fortuna , scopriamo il campione di questa sera e quanto ha vinto. Conduce Gerry Scotti ... mondotv24.it LA RUOTA DELLA FORTUNA ritorna in Cittadella Parma Domenica 3 Maggio in Via Paradigna 30 si gioca sul serio: dalle 19.30 la ruota inizia a girare… e può cambiarti la serata. Perché sì, i premi sono veri e fanno gola: PREMIO DEL VINCITORE: cena - facebook.com facebook