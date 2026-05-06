La fortuna passa da Pomezia | vinto un 5 al SuperEnalotto

A Pomezia, nel Lazio, è stato centrato un 5 al SuperEnalotto durante l'estrazione di martedì 5 maggio 2026. Secondo quanto riferito da Agipronews, sono stati vinti 27 mila euro con questa giocata. La schedina vincente è stata convalidata nel territorio della città, portando un premio di importo consistente ai fortunati vincitori. La notizia si aggiunge a quelle di altri due premi simili ottenuti nello stesso concorso.

Pomezia, 6 maggio 2026 – Festeggia il Lazio grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di martedì 5 maggio 2026, centrati tre “5” da 27.637,08 euro ciascuno, per un valore complessivo che supera gli 82mila euro. A Roma presso la “Rivendita 1858 Badiali Gianni” in Via Selva Candida, 320, realizzate due delle vincite; mentre il terzo “5” è stato indovinato alla “Tabaccheria Torrente” sul lungomare Lago Maggiore, 2 a Pomezia. I numeri del gioco retail nella provincia di Roma restano praticamente stabili: la spesa si è fermata, infatti, a 1,17 miliardi di euro, rispetto agli 1,18 miliardi dei dodici mesi precedenti. Anche...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026 Notizie correlate Leggi anche: Fiumicino baciata dalla fortuna: al SuperEnalotto vinto un “5” da oltre 4mila euro Leggi anche: La fortuna fa tappa a Cassino, colpo al SuperEnalotto da quasi 37mila euro