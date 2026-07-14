Un romanzo apre una finestra su un mondo ignoto, rivelando mistero e contraddizioni. La narrazione si concentra su una protagonista che attraversa ambienti pieni di fascino e segreti, portando il lettore in luoghi sconosciuti e sorprendenti. La scrittura crea immagini vivide di situazioni e ambienti, senza ricorrere a interpretazioni o giudizi. La storia si svolge attraverso dettagli precisi e scene descrittive che coinvolgono direttamente il lettore, mantenendo un tono naturale e fluido.

Ci sono romanzi che non si limitano a raccontare una storia, ma aprono una finestra su mondi che credevamo di conoscere e che invece si rivelano pieni di mistero, fascino e contraddizioni. È il caso de La figlia del fuoco di Marie Charrel (edito in Italia da Marsilio), un libro magnetico, fiero e profondamente radicato nella terra che riesce a fondere la grande Storia con il folklore più ancestrale. Se amate le saghe familiari atipiche, le storie di radici spezzate e il fascino ruvido dei Balcani, mettetevi comodi: questo libro è un viaggio che vi lascerà addosso l’odore della cenere e della roccia. Trama. Alla morte della madre Ester, Sarah riceve una bizzarra eredità: le chiavi di una casa fatiscente in un remoto villaggio albanese e un biglietto scritto a mano: « Vai laggiù. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - LA FIGLIA DEL FUOCO di Marie Charrel: recensione

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