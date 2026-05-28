LA FIGLIA PREFERITA di Morgan Dick | recensione

Notizia in breve

Un romanzo d’esordio della scrittrice canadese, pubblicato da Fazi Editore, è stato tradotto in italiano da Silvia Castoldi. La storia si concentra su una famiglia e le sue dinamiche, senza ulteriori dettagli sulla trama. Non sono stati comunicati dati relativi a personaggi o eventi specifici. La recensione del libro non è ancora stata diffusa, e non sono state fornite informazioni sul contenuto o sullo stile narrativo.