LA FIGLIA PREFERITA di Morgan Dick | recensione
Un romanzo d’esordio della scrittrice canadese, pubblicato da Fazi Editore, è stato tradotto in italiano da Silvia Castoldi. La storia si concentra su una famiglia e le sue dinamiche, senza ulteriori dettagli sulla trama. Non sono stati comunicati dati relativi a personaggi o eventi specifici. La recensione del libro non è ancora stata diffusa, e non sono state fornite informazioni sul contenuto o sullo stile narrativo.
Fazi Editore ci presenta il brillante romanzo d’esordio della scrittrice canadese Morgan Dick dal titolo La Figlia preferita, con la traduzione italiana curata da Silvia Castoldi. Inserito da Goodreads tra i migliori debutti dell’anno, il romanzo si sviluppa come una commedia nera incentrata sui legami di sangue tra due sorellastre che non si sono mai incontrate e sulle infinite bugie che vengono dette in famiglia, specialmente da parte dei genitori. Trama. Calgary, Canada. Michelle “Mickey” è un’insegnante d’asilo di quasi 34 anni che vive una vita costantemente in bilico: combatte da anni contro una forte dipendenza dall’alcol, che le prosciuga il conto in banca, e prova un feroce risentimento verso il padre che l’ha abbandonata quando era solo una bambina. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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