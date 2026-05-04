Auto si ribalta sulla provinciale | paura per padre e figlia Intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale 9 che collega Speziale a Fasano, si è verificato un incidente con un'auto che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere un uomo e una donna, che risultano essere padre e figlia. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte non sono state ancora rese note.

FASANO - Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 maggio, sulla strada provinciale 9, che collega Speziale a Fasano, dove una Lancia Delta si è ribaltata. Alla guida c'era un 60enne di Cisternino, in auto con lui la figlia. Nessuno dei due ha riportato conseguenze preoccupati, sono.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Spazzatrice si ribalta in superstrada, intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducenteSul posto è stata inviata una squadra con il supporto dell'autogru dal distaccamento di Firenze-ovest che ha operato con il personale sanitario per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ennesimo incidente, auto si ribalta sulla Marecchiese. Il comitato: Strada pericolosa, servono interventi; Incidente nell’area di servizio sulla Valassina: un’auto si ribalta e prende fuoco; Sassari, auto si ribalta sulla 131 - L'Unione Sarda.it; Auto si ribalta sulla provinciale tra Aglientu e Luogosanto: quattro feriti. Incidente sulla Tuscanese, auto si ribaltaIncidente sulla Tuscanese, auto si ribalta. Viterbo - Scontro tra due vetture - Traffico rallentato ma non bloccato - Sul posto 118 e polizia locale ... tusciaweb.eu Auto si ribalta nel nord Barese, due giovani feriti gravementeÈ di due giovani feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 64 all'altezza di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese, nella tarda mattin ... ansa.it In Francia, fermata un'auto a 175 km/h su una strada con limite a 90: patente ritirata e veicolo sequestrato. Si va nel penale. https://auto.everyeye.it/notizie/mercedese-classe-amg-175-km-h-finisce-dritta-polizia-875629.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook Auto si schianta contro un furgone, donna muore mentre va a trovare la sorella x.com