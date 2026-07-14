Un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha ucciso un 26enne colombiano nel Maine. L’uomo, trovato senza vita a terra con uno zainetto rosa vicino, non era il bersaglio dell’azione. È la seconda volta in una settimana che l’ICE utilizza la forza letale e la nona morte dall’inizio della stretta sull’immigrazione avviata durante l’amministrazione Trump. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Un agente dell’Immigration and Customs enforcement (Ice) statunitense ha sparato mortalmente a un automobilista nel Maine. Si tratta della seconda volta in una settimana che l’Ice ha usato la forza letale e almeno la nona morte da quando il presidente Donald Trump ha iniziato la sua stretta sull’immigrazione. (ANSA FOTO) – Notizie.com Gruppi per i diritti degli immigrati hanno identificato l’uomo ucciso a Biddeford come un 26enne originario della Colombia. L’Ambasciata colombiana ha affermato di essere in contatto con le autorità statunitensi in merito alla morte del cittadino colombiano. Il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti, cui afferisce l’Ice, ha fatto sapere che gli agenti stavano sorvegliando l’indirizzo di una persona destinataria di un ordine definitivo di espulsione dal Paese. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “La figlia con lo zainetto rosa e il corpo a terra”: 26enne colombiano ucciso dall’Ice negli Usa, non era lui l’obiettivo

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