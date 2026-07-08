Ice nuova sparatoria negli Usa | ucciso un operaio messicano durante un controllo stradale La rabbia del figlio | Non meritava questo
Durante un controllo stradale negli Stati Uniti, un operaio messicano di 45 anni è stato colpito e ucciso. L’uomo, residente nel paese da circa 35 anni e padre di tre figli, è stato ferito durante l’intervento della polizia anti-immigrazione. La famiglia ha espresso dolore e rabbia, con il figlio che ha dichiarato che il padre “non meritava questo”. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche sulla condotta delle forze di polizia.
Si chiama Lorenzo Salgado Araujo, un operaio messicano di 45 anni, padre di tre figli e residente negli Stati Uniti da circa 35 anni l’ultima vittime dell’Ice, la polizia anti-immigrazione già finita al centro delle polemiche per le modalità spesso brutali con cui opera. L’uomo si stava dirigendo verso un cantiere a Houston quando è stato fermato dagli agenti federali nell’ambito di un’operazione dell’ Immigration and Customs Enforcement. Dopo la sparatoria, è morto in ospedale. L’episodio ha aperto un nuovo confronto sull’ uso della forza da parte dell’agenzia per il controllo dell’immigrazione, mentre le autorità federali hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Open.online
Sparatoria Ice a Minneapolis: agenti federali sparano durante unoperazione
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