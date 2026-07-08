Ice nuova sparatoria negli Usa | ucciso un operaio messicano durante un controllo stradale La rabbia del figlio | Non meritava questo

Notizia in breve

Durante un controllo stradale negli Stati Uniti, un operaio messicano di 45 anni è stato colpito e ucciso. L’uomo, residente nel paese da circa 35 anni e padre di tre figli, è stato ferito durante l’intervento della polizia anti-immigrazione. La famiglia ha espresso dolore e rabbia, con il figlio che ha dichiarato che il padre “non meritava questo”. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche sulla condotta delle forze di polizia.