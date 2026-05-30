Un uomo è stato ucciso a Porcia, in provincia di Pordenone, il 29 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito a morte mentre cercava di proteggere la figlia e i nipoti dall’ex compagno della donna. La donna si era barricata in casa con i figli durante l'episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

L’uomo ucciso nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio, a Porcia (Pordenone) sarebbe stato colpito a morte mentre difendeva la figlia e i nipoti dall’ex compagno. E’ la conclusione a cui sono giunti gli investigatori della Squadra Mobile dopo aver ascoltato anche la ricostruzione della donna, che ha riportato una lieve ferita superficiale. La lite sarebbe avvenuta in strada di fronte all’abitazione della vittima. Pochi minuti prima era giunto l’ex compagno della figlia che voleva incontrarla per chiarire alcuni aspetti della separazione. La situazione è degenerata ed è scoppiata la lite, al termine della quale il 59enne è rimasto a terra esanime, colpito da un oggetto tagliente, forse un collo di bottiglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pordenone: interviene per difendere la figlia, ucciso dall'ex compagno di lei. La donna si era barricata in casa con i figli

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ORRORE A PORDENONE, INTERVIENE PER SALVARE LA FIGLIA DALL'EX COMPAGNO: PADRE UCCISO

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