L’adunata della Lega prevista a Pontida non si terrà in quella località perché mancano le autorizzazioni. L’evento si svolgerà invece a Cisano Bergamasco. La decisione è stata comunicata in seguito all’assenza delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento nella sede tradizionale. La manifestazione, intitolata Püntida Fest, è legata ai nomi di figure storiche della Lega come Umberto Bossi e Roberto Maroni.

Pontida (Bergamo), 14 luglio 2026 – È nel nome di Umberto Bossi e di Roberto Maroni uno degli appuntamenti principali della Lega Püntida Fest, che però quest'anno non si terrà a Pontida – città simbolo del Carroccio dove a settembre si tiene il tradizionale raduno e dove è stato celebrato lo scorso marzo il funerale del senatur – ma a circa tre chilometri di distanza, a Cisano Bergamasco. MARAVIGLIA Attesi Salvini e Sardone . Problemi di autorizzazioni e della convenzione scaduta, in realtà da anni, fra il Comune e i proprietari della struttura dove solitamente si tiene la festa estiva del Carroccio quest'anno in programma dal 15 al 19 luglio, con l'apertura affidata al governatore della Lombardia Attilio Fontana e un appuntamento con il segretario Matteo Salvini insieme alla vice Silvia Sardone il 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La festa della Lega? Non è a Pontida: mancano le autorizzazioni, e l’adunata lumbard si terrà a Cisano Bergamasco

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