La Festa della Lega si svolgerà quest’anno a Cisano invece di Pontida, come avvenuto in passato. La decisione è stata presa perché nell’area di Pontida non erano stati ottenuti i permessi necessari per lo svolgimento dell’evento. La manifestazione, nota come «Lega Püntida Fest», non si terrà più nel luogo tradizionale, dove negli anni si era distinta per la presenza di alcuni esponenti storici del partito.

Chissà se Matteo Salvini si accorgerà che il «Lega Püntida Fest» non si svolgerà proprio a Pontida. Negli anni la festa della sezione pontidese della Lega si faceva notare perché era rimasta l’unica che, spesso nel giorno di Ferragosto, dava ancora un posto d’onore a Umberto Bossi. A volte, invece, si era fatta notare per la sua assenza. Ormai i soldi e i volontari sono quelli che sono, e per organizzare la manifestazione bisogna dividere le spese con gli alpini, i giovani e la Pro Loco, che usavano la struttura insieme nei mesi estivi. Ma se gli alpini non c’erano, com’era successo negli anni del dopo Covid, allora saltava anche la festa. Quest’anno la manifestazione si farà, cinque giorni in tutto dal 15 al 19 luglio. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - La Festa della Lega trasloca da Pontida a Cisano: «Non c’erano i permessi per usare quell’area»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dopo gli striscioni per Zaia, Pontida sfida Salvini: il messaggio e i malumori nella Lega bergamascaA Pontida, nella Lega bergamasca si registra un dissenso crescente nei confronti della linea del segretario federale Matteo Salvini.

Pontida, blitz durante la Festa del Sacrificio: “Macellazione abusiva”, scattano le denunceDurante la mattinata del 27 maggio, i carabinieri di Cisano Bergamasco hanno scoperto una macellazione abusiva di pecore in una proprietà privata di...

Temi più discussi: La Festa della Lega trasloca da Pontida a Cisano: Non c’erano i permessi per usare quell’area; La festa della Lega lascia Pontida, si terrà a Cisano Bergamasco; I leader della Lega piangono Umberto Bossi, morto a 84 anni: inventò la questione settentrionale; Una festa di mare e di entusiasmo alla Lega Navale Italiana di Pisa.

Prefetto di #Livorno alla manifestazione della Lega, interrogazione parlamentare di #Avs: Venuta meno l'imparzialità, si pensi al trasferimento -- livornotoday.it/cronaca/prefet… x.com

La Festa della Lega trasloca da Pontida a Cisano: Non c’erano i permessi per usare quell’areaLa manifestazione dal 15 al 19 luglio cambia sede dopo la chiusura dell'area comunale. Il sindaco: Dovevamo risolvere una situazione sospesa da troppo tempo. La Lega replica: Poteva aspettare ... bergamo.corriere.it

Guarda come annichilisco la gente con il mio mazzo Legacy Mono Blu Control da $955 reddit

Salvini alla festa dei giovani della Lega a Milano MarittimaFoto di gruppo con Matteo Salvini che ha chiuso a Milano Marittima (nel Ravennate) la tre giorni dei giovani della Lega. Sul palco per un'ora e mezza risponde alle domande di Giuseppe Cruciani: fu gi ... rainews.it