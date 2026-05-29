Pontida blitz durante la Festa del Sacrificio | Macellazione abusiva scattano le denunce

Durante la mattinata del 27 maggio, i carabinieri di Cisano Bergamasco hanno scoperto una macellazione abusiva di pecore in una proprietà privata di Pontida. L’intervento è stato avviato a seguito di segnalazioni da parte dei residenti. Sono state effettuate denunce per il reato di macellazione clandestina. Nessuno è stato arrestato e i dettagli sul numero di animali coinvolti non sono stati resi noti.

Pontida. Una macellazione clandestina di pecore all’interno di una proprietà privata di Pontida è stata scoperta nella mattinata del 27 maggio dai carabinieri di Cisano Bergamasco, intervenuti dopo alcune segnalazioni dei residenti. Al termine dei controlli, diverse persone sono state denunciate con l’accusa di maltrattamento e uccisione di animali e per macellazione clandestina. L’intervento è avvenuto in via Solferino, dove da tempo alcuni cittadini avevano segnalato un insolito via vai di persone all’interno di un complesso residenziale. In un primo sopralluogo, i militari della stazione di Cisano avevano trovato i cancelli chiusi e non avevano potuto verificare quanto stesse accadendo all’interno della proprietà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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