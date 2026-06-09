USA | occupazione oltre le attese rischio inflazione per la Fed
Negli Stati Uniti, i dati sul mercato del lavoro mostrano un incremento dell’occupazione superiore alle previsioni. La crescita ha portato a un aumento del numero di lavoratori impiegati, superando le stime degli analisti. Questo scenario solleva preoccupazioni circa un possibile incremento dell’inflazione, che potrebbe influenzare le prossime decisioni della Federal Reserve. La banca centrale potrebbe valutare ulteriori misure per contenere i prezzi, considerando l’effetto del boom occupazionale sull’equilibrio economico.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’occupazione in crescita negli USA contrasta con l’inflazione europea a 1,2%, complicando la politica monetaria globale. Fonte Eurostat? Dati sull’occupazione negli Stati Uniti superano le attese e alimentano il rischio inflazione. Il numero di occupati negli Stati Uniti è cresciuto con un ritmo che è il doppio rispetto alle previsioni iniziali, creando uno shock nei mercati finanziari. Questo incremento superiore alle aspettative solleva interrogativi immediati sulla stabilità dei prezzi. Trump ha espresso perplessità riguardo alla correlazione tra l’espansione del lavoro e il mantenimento dell’inflazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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