? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’occupazione in crescita negli USA contrasta con l’inflazione europea a 1,2%, complicando la politica monetaria globale. Fonte Eurostat? Dati sull’occupazione negli Stati Uniti superano le attese e alimentano il rischio inflazione. Il numero di occupati negli Stati Uniti è cresciuto con un ritmo che è il doppio rispetto alle previsioni iniziali, creando uno shock nei mercati finanziari. Questo incremento superiore alle aspettative solleva interrogativi immediati sulla stabilità dei prezzi. Trump ha espresso perplessità riguardo alla correlazione tra l’espansione del lavoro e il mantenimento dell’inflazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: occupazione oltre le attese, rischio inflazione per la Fed

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