Fed Warsh punta sull’IA contro l’inflazione e la crisi energetica

Un rappresentante della Federal Reserve ha espresso interesse nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per affrontare l’inflazione legata ai costi del petrolio e la crisi energetica. Sono state sollevate domande sulle potenzialità dell’IA nel ridurre l’inflazione e sui rischi di un’eventuale riduzione anticipata dei tassi di interesse, che potrebbe influenzare l’andamento economico. Le discussioni si concentrano sulle possibili applicazioni e conseguenze di queste strategie.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale abbattere l'inflazione causata dal petrolio?. Quali rischi corre l'economia se i tagli ai tassi fossero prematuri?. Perché i colossi tech stanno tagliando il personale proprio ora?. Come gestirà Warsh la pressione politica della Casa Bianca sulla Fed?.? In Breve Inflazione prevista al 3,8% ad aprile e tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz.. Analisti James Knightley di Ing e Dan Ivascyn di Pimco valutano i rischi tassi.. Tagli al personale in Meta, Microsoft e Coinbase guidati dall'integrazione dell'intelligenza artificiale.. Passaggio di consegne da Jerome Powell a Kevin Warsh previsto per il 15 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fed, Warsh punta sull’IA contro l’inflazione e la crisi energetica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inflazione, lavoro e scommessa IA: le grandi sfide della Fed di WarshIl Senato statunitense si appresta a consegnare le chiavi della Federal Reserve a Kevin Warsh, il candidato scelto da Donald Trump per raccogliere... Warsh, 'l'indipendenza della Fed dipende dalla stessa Fed'WASHINGTON, APR 21 - "L'indipendenza della Federal Reserve dipende dalla stessa Fed". Argomenti più discussi: Inflazione, lavoro e scommessa IA: le grandi sfide della Fed di Warsh; I solidi dati sull'occupazione USA complicano la spinta di Warsh per un taglio dei tassi; L'oro punta alla rottura a $4,750/oz; politica Fed e tensioni con l'Iran al centro.