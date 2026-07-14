Una famiglia americana ha trasferito la propria residenza in Campania, affermando di aver scelto il territorio per la sicurezza e il ritmo più lento della vita italiana. La decisione è stata raccontata da una rete televisiva statunitense, evidenziando il desiderio di offrire un ambiente più tranquillo alla figlia. La famiglia ha lasciato gli Stati Uniti e si è stabilita nel sud Italia, cercando di migliorare le condizioni di vita e di crescita della bambina.

Dagli Stati Uniti alla Campania per vivere più sicuri e godersi il tempo lento dell’Italia. La storia della famiglia Salesberry, raccontata dalla Cnn in questi giorni, sembra uno spot allo stile di vita campano che sovverte alcuni cliché e ne cristallizza altri. Partiti da Chesapeake, città statunitense di 220 mila abitanti nello stato della Virginia, nel 2017, Jason e Sherry, insieme con la loro figlia che oggi ha 10 anni, decidono di trasferirsi prima a Pozzuoli e poi a Caiazzo, in provincia di Caserta. Qui acquistano una nuova villa con un uliveto che stanno ristrutturando. I due coniugi, entrambi della marina statunitense, arrivano in Italia quando Jason fa domanda alla base militare statunitense di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - La famiglia Salesberry: «Abbiamo lasciato gli Usa per la Campania, è questo il posto sicuro per far crescere nostra figlia»

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I was a poor chef forced to replace my runaway sister to wed a cold, powerful billionaire heir

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