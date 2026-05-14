Zaccagni sicuro | È doveroso da parte nostra prenderci la piena responsabilità non solo di questo insuccesso

Il calciatore ha dichiarato di sentirsi responsabile per l’insuccesso della squadra, sottolineando che è doveroso assumersi le proprie colpe. Ha aggiunto che, dopo la partita, prevale un senso di delusione per il risultato ottenuto, anche se ha espresso fiducia nel lavoro svolto e nella volontà di migliorare. Le sue parole arrivano in un momento in cui la squadra ha subito una sconfitta, e lui ha voluto mettere in evidenza l’importanza di analizzare gli errori e di mantenere la concentrazione per le sfide future.

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