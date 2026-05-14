Zaccagni sicuro | È doveroso da parte nostra prenderci la piena responsabilità non solo di questo insuccesso
Il calciatore ha dichiarato di sentirsi responsabile per l’insuccesso della squadra, sottolineando che è doveroso assumersi le proprie colpe. Ha aggiunto che, dopo la partita, prevale un senso di delusione per il risultato ottenuto, anche se ha espresso fiducia nel lavoro svolto e nella volontà di migliorare. Le sue parole arrivano in un momento in cui la squadra ha subito una sconfitta, e lui ha voluto mettere in evidenza l’importanza di analizzare gli errori e di mantenere la concentrazione per le sfide future.
Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! 37° turno Serie A, c’è la decisione definitiva: Roma Lazio domenica alle 12 insieme alle altre gare della Champions: la decisione della Prefettura Binaghi non le manda a dire: «Derby? Il tennis non si sposta perché un deficiente ha fatto il calendario di Serie A con i piedi!» Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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