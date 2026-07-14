Milano, 14 luglio 2026 – Per molti italiani tutto è cominciato con una bustina da aprire e la speranza di trovare la figurina che mancava all'album. Un piccolo rito che si ripete da generazioni e che presto diventerà protagonista di una nuova fiction Rai. ‘ La Famiglia Panini – L'avventura delle figurine’ porterà infatti sullo schermo la storia di chi, con coraggio e tanta determinazione, ha trasformato un'idea semplice in un fenomeno conosciuto in tutto il mondo. Le prime immagini della serie – che rappresenta una delle novità della prossima stagione Rai – arrivano nel periodo giusto, con l'entusiasmo per i Mondiali di calcio che sta coinvolgendo milioni di tifosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘La famiglia Panini - L'avventura delle figurine’ prende vita: prime immagini e teaser trailer della nuova serie con Serena Rossi

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