Teaser trailer de La famiglia Panini-L' avventura delle figurine

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano, 13 lug. (askanews) - Mentre il mondo intero si appassiona ai Mondiali di calcio 2026, il teaser trailer della serie evento La famiglia Panini - L'avventura delle figurine che ci riporta indietro a una notte indimenticabile per l'Italia intera. È il 17 giugno 1970 e si gioca Italia-Germania, la partita del secolo. La gente in piazza a Modena, come in tutte le piazze italiane, sta esultando per quel 4 a 3 che ci regala la finale di Messico 70. Di colpo dal campanile del Duomo di Modena piovono figurine. Sono i fratelli Panini a lanciare le figurine del primo album Panini dedicato ai Mondiali. La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, in onda prossimamente su Rai1 e su Rai Play, ripercorre una delle storie imprenditoriali più emozionanti e significative del nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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LA FAMIGLIA PANINI - L'AVVENTURA DELLE FIGURINE, prossimamente su Rai1

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