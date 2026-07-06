‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine’ con Serena Rossi | trama e cast
Serena Rossi è protagonista di una nuova fiction Rai intitolata “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”. La serie racconta la storia della famiglia Panini e il suo percorso nel mondo delle figurine. La trama segue eventi legati al successo dell’azienda e alle sfide affrontate nel tempo. Il cast include attori noti e si concentra sulla narrazione delle vicende familiari e imprenditoriali. La produzione è basata sulla storia reale dell’azienda di figurine.
Serena Rossi torna a essere protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo ‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine’. Scopriamo insieme la trama e chi fa parte del cast di questa serie tratta dalla storia della famiglia Panini. Serena Rossi protagonista di ‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine’: la trama. Dopo ‘ Mina Settembre ‘, Serena Rossi torna a recitare in una fiction Rai. Questa volta è nel cast de ‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine’, liberamente ispirata al romanzo di Luigi Garlando ‘ L’album dei sogni ‘, edito da Mondadori Libri. Durante il lancio dei palinsesti Rai dell’offerta 20262027 è stata presentata questa fiction che però non ha ancora una data ufficiale di messa in onda. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, la nuova serie tv con Serena Rossi
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