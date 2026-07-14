Un uomo che stava spacciando droga in un parcheggio è stato arrestato dopo che il suo cane, un cocker, ha morso un carabiniere. Durante la perquisizione, sono stati trovati alcuni spinelli di marijuana nascosti nel fazzolettone avvolto attorno alle orecchie del cane. L’intervento è avvenuto in un supermercato di Nerviano, in provincia di Milano. Il cane è stato fermato e sequestrato, mentre l’uomo è stato portato in caserma.

Nerviano (Milano), 14 luglio – Aveva scelto il parcheggio di un noto supermercato per spacciare e aveva portato con sé anche il suo cane, un cocker che, dopo aver morso un carabiniere, ci si è accorti aveva ben nascosti, nel fazzolettone avvolto attorno alle orecchie, alcuni spinelli di marijuana già "pronti all’uso ". L’arresto. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato un giovane peruviano del 1998, residente a Rescaldina, sorpreso a spacciare droga nel parcheggio dell’Iper Tosano di Nerviano. L’operazione è scattata nel pomeriggio del 9 luglio, quando i militari, durante un servizio di osservazione, hanno notato un movimento sospetto attorno a un’autovettura e sono intervenuti, ben conoscendo il soggetto come individuo dedito allo spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La droga? Nascosta tra le orecchie del cocker che morde alla gamba il carabiniere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piedimonte, arrestata 50enne: droga nascosta tra le parti intimeUna donna di 50 anni è stata arrestata a Piedimonte San Germano con 7 grammi di cocaina nascosti tra le parti intime.

Arrestato il 17enne che aveva sparato tra la folla ferendo un uomo alla gambaUn ragazzo di 17 anni è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, dopo aver sparato tra la folla e ferito un uomo alla gamba.

Temi più discussi: Bassano del Grappa, sequestrati 683 chili di hashish: arrestato un 44enne; Linguaggio in codice e droga nascosta tra muretti a secco e campagne: smantellato giro di spaccio a Putignano; 700 chili di hashish nascosti in un carico di banane: maxi sequestro della finanza; In auto con la droga nascosta tra le caramelle.

Linguaggio in codice e droga nascosta tra muretti a secco e campagne: smantellato giro di spaccio a Putignano x.com

Gallarate, la droga dell'amore Mdpv nascosta in auto: due arrestati, avevano anche oltre 4 mila euro in contantiI due sono stati fermati nella notte tra lunedì e martedì dai carabinieri. La potente droga sintetica è uno stimolante spesso associato a pratiche di chemsex e piuttosto pericoloso ... milano.corriere.it

Linguaggio in codice e droga nascosta tra muretti a secco e campagne: smantellato giro di spaccio a PutignanoUn'indagine dei carabinieri ha ricostruito un presunto giro di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Gli appuntamenti venivano fissati con un linguaggio in codice ... baritoday.it