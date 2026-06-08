Arrestato il 17enne che aveva sparato tra la folla ferendo un uomo alla gamba

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, dopo aver sparato tra la folla e ferito un uomo alla gamba. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo l’incidente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito la scena e proceduto con l’arresto. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Un grave episodio di violenza ha scosso Bussolengo nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, portando all'arresto di un 17enne residente in un comune del litorale gardesano e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è ora gravemente indiziato di tentato omicidio, detenzione illegale e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prof accoltellata a scuola, il 13enne nelle chat diceva: Ucciderò linsegnante

Notizie e thread social correlati

Cole Tomas Allen, l'uomo che ha sparato alla cena con Trump: 31enne insegnante ?modello?. «Aveva molte armi». Lui: volevo colpire funzionari governoUn uomo di 31 anni è stato arrestato e si trova sotto custodia delle autorità dopo aver aperto il fuoco durante la cena dei Corrispondenti della Casa...

Cole Thomas Allen, l'uomo che ha sparato alla cena con Trump: 31enne prof ?modello?. «Aveva armi ed era incensurato». Lui: volevo colpire funzionari governoUn uomo di 31 anni è stato arrestato e si trova sotto custodia delle autorità in seguito a un episodio avvenuto durante una cena dei Corrispondenti...

Temi più discussi: Brindisi, presunti abusi su alunne minorenni: arrestato un insegnante; Trovato in strada a 17 anni con l'hashish: in casa cocaina e 13mila euro in contanti; 'Abusi sugli alunni', arrestati due insegnanti a Milano e Brindisi; Esaltava l'Isis e invocava il martirio: chi è il 21enne fermato in Brianza.

#Milano, 17enne lancia un coltello contro un agente della Polizia Locale: arrestato #radiolombardia #noncifermiamomai #minorenni radiolombardia.it/2026/06/08/mil… x.com

Spari a Bussolengo, tre i colpi di pistola: fermato un 17enne per tentato omicidio. Ecco cos’è successoArrestato dai carabinieri un 17enne con l'accusa di tentato omicidio: è l'autore degli spari nella notte di sabato a Bussolengo. veronaoggi.it

Influencer di Rovigo evade Oltre 270mila euro incassati su OnlyFans e percepiva anche la Naspi reddit

I carabinieri lo trovano con 45 grammi di maria: arrestato 17enneCinque giorni di controlli, un arresto e droga sequestrata dai carabinieri. Numerosi interventi tra lunedì 1 e venerdì 5 giugno: segnalati giovani e ... piacenzasera.it