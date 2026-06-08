Arrestato il 17enne che aveva sparato tra la folla ferendo un uomo alla gamba

Da veronasera.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica a Bussolengo, dopo aver sparato tra la folla e ferito un uomo alla gamba. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo l’incidente. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito la scena e proceduto con l’arresto. Nessun altro ferito è stato segnalato.

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Un grave episodio di violenza ha scosso Bussolengo nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, portando all'arresto di un 17enne residente in un comune del litorale gardesano e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è ora gravemente indiziato di tentato omicidio, detenzione illegale e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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