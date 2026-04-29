Piedimonte arrestata 50enne | droga nascosta tra le parti intime

Una donna di 50 anni è stata arrestata a Piedimonte San Germano con 7 grammi di cocaina nascosti tra le parti intime. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri durante un controllo di routine. La droga è stata trovata nascosta in modo da eludere eventuali controlli. La donna è stata portata in caserma e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

? Cosa sapere Arrestata a Piedimonte San Germano una cinquantenne con 7 grammi di cocaina occultati.. Il sequestro di 11 dosi e un bilancino coinvolge la Procura di Cassino.. I Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno intercettato una donna di 50 anni a Piedimonte San Germano, già nota alle autorità, con circa 7 grammi di cocaina occultati in un contenitore di plastica tra le sue parti intime. L’operazione è il risultato di una serie di controlli preventivi volti a contrastare il traffico di stupefacenti nel comprensorio del cassinate. Le indagini, coordinate dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Cassino con l’apporto operativo della Stazione locale di Piedimonte San Germano, avevano puntato il mirino proprio sull’abitazione della cinquantenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piedimonte, arrestata 50enne: droga nascosta tra le parti intime Pian Camuno, smantellato market della droga da 400mila euro al mese Notizie correlate Piedimonte San Germano, nascondeva la cocaina nelle parti intime. Denunciata una 50enneUn nuovo intervento antidroga condotto sul territorio ciociaro ha portato alla denuncia a piede libero di una donna di 50 anni, del posto e già nota... Droga nascosta nelle parti intime: tentativo sventato al carcereTempo di lettura: 2 minutiNuovo tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino, sventato... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Piedimonte San Germano - Nascondeva la droga nell'intimo: denunciata una cinquantenne; Deteneva droga in casa, arrestato un 27enne a Piedimonte San Germano; Piedimonte San Germano, nascondeva la cocaina nelle parti intime. Denunciata una 50enne; Desenzano, arrestato 50enne con cocaina, eroina e un’arma clandestina. PIEDIMONTE ETNEO: COLTELLO A SERRAMANICO NEL BORSOLO, DENUNCIATO 39ENNE DAI CARABINIERI PIEDIMONTE ETNEO (CT) – Controlli intensificati sul territorio e attenzione massima alla sicurezza: i Carabinieri delle Stazioni di Piedimonte Et - facebook.com facebook