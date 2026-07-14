la diga dei desideri vetto muove i primi passi e gli ambientalisti ricorrono al tribunale

A Vetto, i lavori per la diga dei desideri sono iniziati, segnando il primo passo concreto dopo oltre un secolo di promesse e progetti. Nel frattempo, gli ambientalisti hanno presentato ricorso al Tribunale contro il progetto, contestandone le implicazioni ambientali. La diga, che ha attraversato varie fasi di approvazione e blocco, ha generato numerose polemiche nel corso degli anni. La questione rimane al centro di discussioni tra sostenitori e oppositori.

Reggio Emilia, 14 luglio 2026 – Sono 130 anni che la diga di Vetto viene promessa, progettata, finanziata, fermata e rilanciata. Più che acqua, sono scorsi fiumi d’inchiostro e polemiche. Ora Lipu e Wwf Italia hanno costruito un nuovo sbarramento all’opera, presentando ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro gli atti con cui il Commissario di governo Stefano Orlandini ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) e indicato nell’Appennino tra le province di Reggio e Parma il sito in cui sviluppare l’invaso sul torrente Enza. Gli ambientalisti chiedono il riesame del procedimento. Lipu e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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