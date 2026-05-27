IL NUOVO NAPOLI MUOVE I PRIMI PASSI

In casa Napoli si stanno verificando discussioni intense riguardo alla scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. La questione sta influenzando anche le decisioni sul mercato, con i tifosi che seguono con attenzione gli sviluppi. La squadra non ha ancora annunciato ufficialmente il nome del nuovo tecnico, mentre i colloqui tra le parti sono in corso. La situazione è al centro delle conversazioni tra gli appassionati, senza che siano stati resi pubblici dettagli ufficiali.

Sono giorni molto infuocati, quelli che si stanno vivendo in casa Napoli. Al di là del mero aspetto climatico, tiene banco fra i tifosi azzurri il dibattito sul chi sarà il nuovo allenatore degli azzurri nella prossima stagione con gli inevitabili riflessi sulle scelte di calcio mercato. E anche le voci insistenti di un fondo americano che avrebbe presentato un’offerta da 2,2 miliardi di euro per rilevare le quote di maggioranza da Aurelio De Laurentiis. Ma andiamo con ordine. PANCHINA AZZURRA: ITALIANO, ALLEGRI OUN TERZO INCOMODO? Archiviata l’esperienza con Antonio Conte, i papabili sulla panchina azzurra si sono ristretti a due nomi. Quelli di Vincenzo Italiano e di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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