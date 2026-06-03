Il Paganico ha annunciato il cambio di mister e ha scelto Luciano Santoni come nuovo allenatore. La società ha confermato l’accordo con il tecnico per la prossima stagione di Seconda categoria. La squadra punta a migliorare il rendimento e a competere per posizioni di vertice nel girone.

Il Paganico volta pagina e affida la propria panchina a Luciano Santoni. La società bianconera di Seconda categoria, ha formalizzato l’accordo con il tecnico per guidare la prima squadra nella prossima stagione agonistica, determinata a recitare un ruolo di primo piano nel proprio girone. Santoni raccoglie l’eredità di Alessandro Romagnoli, il mister che ha guidato la compagine maremmana nell’ultimo campionato. La scelta della dirigenza è ricaduta su un profilo giovane ma che vanta già un’ottima esperienza nella categoria, avendo allenato formazioni del territorio come il Semproniano. L’obiettivo dichiarato del club è disputare una stagione da protagonisti nel Girone M, valorizzando i ragazzi del settore giovanile e puntando a una stabilità tecnica importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Paganico muove i primi passi e cambia mister. In panchina arriva Luciano Santoni

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RADICI 2 : Francesca Lafasciano

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