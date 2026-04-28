Un nuovo caso di sfruttamento dei medici specializzandi emerso a Verona si aggiunge a una serie di situazioni analoghe riscontrate in altre strutture ospedaliere. I medici si sono trovati a lavorare per turni che superano i limiti stabiliti dalla normativa, spesso senza adeguate pause e in condizioni di sovraccarico. La denuncia riguarda pratiche che si ripetono frequentemente, coinvolgendo diversi reparti e aziende sanitarie.

L’università di Verona ha avviato un’indagine interna sulle condizioni di lavoro dei medici specializzandi nell’ospedale universitario della città: nell’esposto da cui è iniziata l’indagine, ricevuto anche dalla procura veronese, sono segnalati turni di 14 giorni di fila senza riposi, compiti che dovrebbero spettare ai medici strutturati svolti dagli specializzandi senza alcun tipo di assistenza, e prestazioni sanitarie fatte con credenziali informatiche di altri dipendenti. Le chat, i prospetti dei turni, le prenotazioni e gli accessi informatici allegati all’esposto descrivono una prassi organizzata, non una somma di episodi isolati. Gli...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Lo sfruttamento sistematico dei medici specializzandi negli ospedali

Scuola di Specializzazione in Reumatologia | DMED Uniud

Notizie correlate

Studio: maniche lunghe negli ospedali possono aumentare rischio infezioni, consiglio per i medici**In un ospedale di Pittsburgh, un’analisi condotta su 280 maniche di indumenti sanitari rivela che l’81% è contaminata da batteri, con conseguenze...

Calabria: Sanità, oltre 4 milioni per 39 nuovi medici specializzandi in due atenei regionali.La Giunta regionale della Calabria ha varato un piano di investimenti per la sanità che prevede l'aumento di 39 posizioni per medici specializzandi...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La Settimana Cibernetica del 19 aprile 2026 - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Weekly Threats di Telsy: nuovi attacchi in Italia, operazioni APT inedite, notificati data breach; Antifascismo nell’era delle predazioni globali: stato di eccezione e nuovi autoritarismi nella crisi del mondo - Pressenza; Milano: scoperta una organizzazione che gestiva un giro di escort per clienti facoltosi, ci sono molti calciatori.

Infanzia rubata dal lavoro: come contrastare lo sfruttamento dei minoriIl 16 aprile 1995 veniva ucciso Iqbal Masih, simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano lo ricorda con Interris.it ... interris.it

Il lato oscuro delle produzioni d'eccellenza toscane: lo sfruttamento dei lavoratoriVigne e oliveti. Vino e olio. I gioielli della Toscana ma con un lato oscuro e che continua a rimanere in ombra: lo sfruttamento dei lavoratori stranieri. La Flai Cgil nazionale - annuncia la ... lanazione.it

La Settimana Cibernetica del 19 aprile 2026 aggiornamenti per vari prodotti Esposizione di servizi di accesso remoto VNC: rischi e mitigazioni Akira: campagne di sfruttamento sistematico di vulnerabilità perimetrali e accessi VPN #EPSS acn.gov.i x.com

SFRUTTAMENTO DEL LAVORO ATTENZIONE A COSA DICE LA LEGGE La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) non riguarda solo l’agricoltura, ma tutti i settori: servizi, commercio, edilizia e logistica. ** QUA - facebook.com facebook