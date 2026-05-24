Il ministro della Salute ha annunciato un aumento dei controlli negli ospedali per contrastare l’uso di medici gettonisti. Ha dichiarato che la battaglia contro questa pratica continuerà senza sosta, evidenziando che le verifiche contro chi sfrutta contratti temporanei non si fermeranno. La misura mira a verificare eventuali abusi e a garantire la regolarità delle assunzioni nel settore sanitario pubblico.

«Sui gettonisti continueremo la nostra battaglia. E i controlli contro chi abusa di questo tipo di contratti non si fermeranno». Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parla dell’indagine della Federazione dei medici internisti secondo cui, soprattutto nei pronto soccorso, il ricorso a professionisti esterni forniti da cooperative o agenzie non si è fermato. E questo avviene nonostante il provvedimento legislativo varato per arginare questi sprechi. È deluso dai risultati della legge? «Assolutamente no. Ricordo che per anni nessuno si è occupato dei gettonisti. Io ci ho messo la faccia con regole chiare che devono essere rispettate perché abusare del ricorso ai gettonisti non è accettabile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Schillaci: «Più controlli negli ospedali per fermare il ricorso ai medici gettonisti»

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