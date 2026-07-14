In molte democrazie occidentali, il principio fondamentale prevede che chi esercita un potere pubblico debba rendere conto delle proprie azioni ai cittadini. Questo meccanismo di responsabilità è considerato essenziale per garantire trasparenza e controllo democratico. L’idea è che, quando si esercita un potere temporaneo, si assumano anche responsabilità relative all’uso di quel potere. La rendicontazione pubblica rappresenta un elemento chiave di questo processo, anche se la sua applicazione può variare nel tempo e tra i diversi sistemi.

Nelle democrazie occidentali è così che funziona, o almeno dovrebbe funzionare, o meglio alcuni si ostinano a credere che dovrebbe funzionare. All'esercizio pro tempore di un grande potere, corrispondono grandi responsabilità, quindi l'onere di dover rendere conto ai cittadini di come si è esercitato quel potere. Un concetto che si può riassumere nel termine inglese «accountability» e che è alla base del rapporto tra potere politico e popolo, da cui il primo trae la propria fonte di legittimazione, in ogni democrazia liberale che si rispetti. Il Parlamento, con le sue funzioni di controllo, dagli atti di sindacato ispettivo alle commissioni di inchiesta dotate degli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria, è il primo grado di giudizio, fino al tribunale supremo dell'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La democrazia è anche rendere conto ai cittadini di ciò che si è fatto

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