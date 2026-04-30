Roma Capitale il Pd si astiene Meloni | Dovranno rendere conto

Nella giornata di ieri, la Camera ha approvato una riforma costituzionale relativa a Roma Capitale con 159 voti favorevoli, 55 astenuti e 33 contrari. La maggioranza è composta da rappresentanti di centrodestra e Azione, mentre il Partito Democratico e Italia Viva si sono astenuti. Il governo ha commentato la votazione con un intervento che ha sottolineato la responsabilità delle future decisioni da parte delle autorità coinvolte.

Montecitorio La proposta nasce sotto l’impronta dem e forzista. Poi il cambio di strategia Montecitorio La proposta nasce sotto l’impronta dem e forzista. Poi il cambio di strategia Con 159 voti favorevoli (centrodestra e Azione), 55 astenuti (Pd e Iv), 33 contrari (M5s e Avs), la Camera ha approvato ieri la riforma costituzionale che inserisce Roma Capitale tra i livelli in cui si articola la Repubblica, insieme allo Stato e le Regioni, e le attribuisce poteri legislativi analoghi a quelli delle Regioni. È il primo sì ma non è l’approvazione a far notizia, bensì l’astensione del Pd, inizialmente favorevole alla riforma. Una scelta che ha generato la ferma reazione di Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Roma Capitale, il Pd si astiene. Meloni: «Dovranno rendere conto» Giorgia Meloni in Red Coat – Her Support Reaches Every Heart Around the World Notizie correlate Arrivano più poteri, Roma Capitale entra in Costituzione. Il Pd si astiene, stupore di MeloniAGI - Primo via libera della Camera alla riforma costituzionale che attribuisce maggiori poteri a Roma Capitale. Leggi anche: Roma Capitale è realtà, ma il Pd tradisce la città. Meloni: «Gualtieri e la sinistra dovranno renderne conto ai cittadini» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma Capitale, primo via libera a riforma costituzionale. Pd si astiene, Meloni: Amarezza e stupore; Roma Capitale, ok alla Camera. Meloni: 'Stupore per astensione Pd'; Primo via libera della Camera al Ddl su Roma Capitale. Meloni: Amarezza per l’astensione del Pd; Roma Capitale, il Pd si astiene. Meloni: Dovranno rendere conto. Alla Camera primo via libera alla riforma su Roma Capitale, si astiene il Pd. Meloni: Amarezza e stuporeLa premier: Oggi si interrompe un processo costituente, e i responsabili di questa scelta hanno nomi e cognomi ... dire.it Approvato il ddl Roma Capitale: il Pd si astiene sul testo di Gualtieri. Meloni furiosa: Dem slealiAlla Camera approda la riforma costituzionale per dare poteri speciali a Roma. Il testo, condiviso con il Partito democratico, non incassa il sì dei deputati del Pd. Il sindaco è incazzato nero. A p ... ilfoglio.it Roma Capitale, arriva il primo “sì” alla riforma: cosa prevede https://canaledieci.it/2026/04/29/roma-capitale-arriva-il-primo-si-alla-riforma-cosa-cambiera/ - facebook.com facebook Oggi alla Camera è arrivato il primo sì alla riforma di Roma Capitale, il provvedimento a cui ho lavorato per dare alla nostra Capitale poteri e risorse adeguati al suo ruolo istituzionale e internazionale. Poteva essere una giornata storica. Un esempio di collabo x.com